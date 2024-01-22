Проверьте себя: врач рассказала, как часто нужно менять нижнее белье
Частота смены нижнего белья может повлиять на здоровье. Об этом предупреждает сертифицированный врач-остеопат Дженнифер Кодл.
Она крайне рекомендует менять нижнее бельё каждый день. В противном случае могут развиться проблемы со здоровьем.
Лично я считаю, что вам следует менять нижнее бельё каждый день. Это моя личная практика не только как человека, но и как врача. Я думаю, что это разумно и по соображениям здоровья.
По словам Дженнифер Кодл, ежедневная смена нижнего белья помогает снизить риск попадания влаги в область гениталий и развития бактериальных дрожжевых инфекций. Также отказ от ежедневной смены нижнего белья может негативно сказаться на здоровье кожи, увеличив риск появления сыпи, раздражения и экземы.
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