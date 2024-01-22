Привычные продукты, которые многие употребляют каждый день, могут оказаться «мусорными» для организма. Об этом рассказала диетолог Татьяна Селезнева.

По ее словам, в число таких продуктов входят рафинированный сахар, соевый соус и полуфабрикаты. Они могут оказать негативное влияние как на фигуру, так и на весь организм человека. Также Селезнева отметила колбасные изделия, фастфуд, сдобу и сосиски, которые содержат множество вредных добавок.

Взамен такой «мусорной» пищи диетолог предложила ввести в рацион фрукты, крупы, греческий йогурт и финики. Также полезны для организма масло и брюссельская капуста. В то же время полностью отказываться от сладкого не следует.

— Ничем хорошим это не заканчивается — рано или поздно происходит срыв. Поэтому мой призыв — не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием, — передает слова эксперта 76.ru.

Многие врачи сходятся во мнении, что человеку, если нет ограничений от лечащего доктора, не следует полностью убирать из рациона какие-либо продукты. Главное — есть все в меру, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов.