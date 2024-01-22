Названы 7 преимуществ утренней тренировки

Портал Marie Claire назвал 7 преимуществ утренней тренировки
Как пишут журналисты Marie Claire, ссылаясь на исследования учёных, спортом в принципе стоит заниматься, и делать это нужно тогда, когда вам удобно, но у утренней тренировки есть несколько ярких преимуществ:
- Помогает поддерживать вес.
Улучшает метаболизм и способствует жиросжиганию.
Поднимает настроение. Так как вы с утра уже сделали большое дело для своего здоровья.
Помогает сохранить регулярность тренировок. Всё-таки с утра найти время на спорт всегда проще, чем в течение дня, когда вас заваливает делами.
Нормализует сон. Тренировки на открытом воздухе помогают стабилизировать циркадный ритм, пояснили эксперты.
Позволяет меньше отвлекаться, так как с утра меньше дел и можно провести время с пользой для себя.
Даёт больше энергии. Кажется, что после спорта можно больше потратить сил, чем получить, но нет, исследования говорят обратное.
Также в статье упоминается исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, из которого следует, что именно утренние тренировки связаны с низким риском проблем с сердцем и инсультов.
О том, как защитить суставы по время тренировки, объяснили здесь.