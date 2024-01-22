Названы 7 преимуществ утренней тренировки

Как пишут журналисты Marie Claire, ссылаясь на исследования учёных, спортом в принципе стоит заниматься, и делать это нужно тогда, когда вам удобно, но у утренней тренировки есть несколько ярких преимуществ:

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- Помогает поддерживать вес.

Улучшает метаболизм и способствует жиросжиганию.

Поднимает настроение. Так как вы с утра уже сделали большое дело для своего здоровья.

Помогает сохранить регулярность тренировок. Всё-таки с утра найти время на спорт всегда проще, чем в течение дня, когда вас заваливает делами.

Нормализует сон. Тренировки на открытом воздухе помогают стабилизировать циркадный ритм, пояснили эксперты.

Позволяет меньше отвлекаться, так как с утра меньше дел и можно провести время с пользой для себя.

Даёт больше энергии. Кажется, что после спорта можно больше потратить сил, чем получить, но нет, исследования говорят обратное.

Также в статье упоминается исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, из которого следует, что именно утренние тренировки связаны с низким риском проблем с сердцем и инсультов.