Кардиолог назвал ТОП-7 правил для здоровья сердца

Инфаркты и инсульты по-прежнему остаются основной причиной смертности, причем поражают нередко внешне абсолютно здоровых людей в самом активном возрасте. В чем наши главные ошибки? Что надо изменить в поведении, чтобы жить дольше и дольше оставаться бодрыми и активными? На вопросы "Российской газеты" ответил доктор медицинских наук, главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения РЖД, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев. Профессор назвал основные факторы, которые приводят к болезням сердца и сосудов, и главные правила, соблюдение которых поможет сохранить здоровье сердца.

© Российская Газета

Почему возникает инфаркт?

Видео дня

Все органы и ткани нашего организма получают питание с помощью обширной сосудистой сети. Сердце, как и любой другой орган, снабжается кровью с помощью сосудов - коронарных артерий. Когда в просвете коронарной артерии появляется атеросклеротическая бляшка, скорость кровотока снижается, к сердечной мышце поступает недостаточно кислорода, а человек может испытывать боль за грудиной при физической нагрузке. В случае внезапной закупорки одной из артерий, обеспечивающих кровью сердце, развивается инфаркт миокарда.

Как избежать сердечно-сосудистых заболеваний?

Профессор Шугушев сформулировал семь основных правил.

1. Отказаться от курения

Установлено, что вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, играют решающую роль в повреждении эндотелия (это клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов). Эндотелий обладает противовоспалительными, антитромботическими и вазомоторными свойствами, он регулирует и поддерживает сосудистый тонус и гемостаз (состояние крови). Курение влияет на все эти важные свойства, и возникающая вследствие этого эндотелиальная дисфункция является первым этапом атерогенного процесса.

Помимо влияния на эндотелий, сигаретный дым ускоряет образование кровяных сгустков - тромбов, что также пагубно влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. Причем пассивное курение также отрицательно влияет на эндотелий сосудов. Однако через год после того, как человек прекратил курить, функция внутренней оболочки сосудов у него восстанавливается. Помимо этого, курение может способствовать развитию сахарного диабета второго типа, а также увеличивает артериальное давление и способствует развитию артериальной гипертензии.

Но даже у заядлых курильщиков, бросивших курить, наблюдался меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение пяти лет по сравнению с теми, кто продолжал курить.

На сегодняшний день существуют различные методы для облегчения отказа от курения: никотиновые пластыри, жвачки, спреи, а также методы психологической помощи. Однако необходимо понимать, что сам процесс курения - еще и повод и способ социального взаимодействия между людьми. Так что зачастую, чтобы избавиться от пагубной привычки, необходимо поменять окружение или найти новые темы для общения.

2. Всеми силами бороться со стрессом

Невероятно высокий уровень стресса - бич современности. Человек должен быть успешен, красив, богат - такие стандарты нам диктует общество. Однако не всегда нам удается соответствовать ожиданиям, успешно действовать в условиях многозадачности, быстро принимать верные решения. Находясь в условиях непрерывной напряженной работы, наш организм постепенно истощается и больше не может противостоять стрессу.

Многочисленные исследования подтверждают: между стрессом и развитием сердечно-сосудистых заболеваний есть тесная взаимосвязь. Помимо негативного влияния на сердце и сосуды, длительный стресс может способствовать и расстройству сна, быть причиной проблем с пищеварением, низкой работоспособности, постоянной тревожности, апатии. Если вовремя не принять меры, такое состояние может перейти в депрессию, требующую специального лечения.

Как же избежать стресса? Ответы нам всем давно известны: наладить режим сна и отдыха, больше гулять и заниматься спортом, придерживаться здорового питания, постараться по возможности не нервничать на работе, сократить употребление алкоголя или вовсе отказаться от него.

3. Следить за уровнем глюкозы и холестерина в крови

Активно способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний сахарный диабет или нарушение толерантности к глюкозе (так называемый предиабет), гиперхолестеринемия, а также артериальная гипертензия. Поэтому очень важно периодически проводить обследование организма, направленное на выявление этих заболеваний.

4. Сократить потребление алкоголя

В последнее время появился ряд исследований, которые выявили некоторую пользу от умеренного потребления алкоголя. Однако при большом ежедневном употреблении алкоголя организм получает больше вреда, чем пользы.

5. Любителям кофе - оценить риски

В последние десятилетия во всем мире кофе пьют все больше и больше. Сегодня очень многие начинают утро с чашечки ароматного напитка. К сожалению, следуя веяниям моды, мы позабыли о культуре потребления кофе и обычно выпиваем бодрящий напиток в больших количествах, не думая о том, какое влияние кофеин может оказывать на наш организм.

Между тем, количество выпиваемого кофе - ключевой момент. Некоторые исследования говорят о том, что умеренное потребление кофе связано с более низким риском развития ишемической болезни сердца по сравнению с обильным потреблением кофе, которое этот риск повышает. Также было обнаружено, что умеренное потребление кофе снижает риск фибрилляции предсердий, возможно, благодаря его выраженным противовоспалительным компонентам.

Наконец, итоговый вывод - умеренное потребление кофе снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как потребление его в больших количествах наносит вред здоровью.

Однако большим минусом этих исследований является тот факт, что в настоящее время нет единого мнения относительно того, сколько именно кофе допустимо выпивать. Обычно специалисты рекомендуют примерно одну-две чашки в день, но все же надо учитывать индивидуальные особенности организма.

6. Физические нагрузки для здорового сердца

Наше сердце - мышечный орган, который можно тренировать, как и любую другую мышцу в организме. Однако очень важно делать это правильно, чтобы не навредить.

Наиболее простое и эффективное упражнение - ходьба (как обычная, так и скандинавская). Благодаря ежедневным прогулкам сердце начинает работать интенсивнее, а движения рук при ходьбе увеличивают вентиляцию легких и насыщение крови кислородом.

Бег также является простым и доступным способом тренировки сердечной мышцы. Однако для бега есть свои ограничения - людям с лишним весом, проблемами с суставами и позвоночником такой вид физической нагрузки может быть противопоказан.

Идеальный для укрепления сердца вид активности - плавание, когда задействованы практически все группы мышц. Этот вид физической нагрузки практически не имеет противопоказаний.

Очень хорошо на сердце влияют аэробные тренировки - езда на велосипеде и велотренажере; катание на лыжах; различные виды аэробики; катание на коньках и роликовых коньках; баскетбол и другие спортивные игры; спортивная ходьба; танцы; занятия на беговой дорожке, степпере или эллипсоиде.

Физические нагрузки не только укрепляют сердечную мышцу, они помогают снизить и поддерживать на нормальном уровне вес тела, что также хорошо сказывается на здоровье сердца.

7. Правильное питание

Для здоровья сердца важно получать достаточное количество белка, как животного (нежирное мясо, птица, рыба), так и растительного (бобовые) происхождения. Рекомендуется есть больше продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты, которые защищают сосудистую стенку от холестерина. Также нужно следить за тем, чтобы ежедневно употреблять в пищу клетчатку, которая содержится в хлебе и крупах, овощах и фруктах, а еще - следить за количеством потребляемого сахара и соли и при необходимости уменьшить его.