Тренер объяснил, какой вес нужно поднимать, чтобы избавиться от жира на животе
Силовые тренировки, безусловно, имеют решающее значение для похудения. Благодаря этим упражнениям вы наращиваете мышечную массу, повышаете выносливость, ускоряете обмен веществ и улучшаете способность организма сжигать жир. Но сколько конкретно килограммов нужно поднимать, чтобы был результат?
Тренер Джаррод Ноббе после 12 лет занимается фитнесом и спортом. Он отмечает, что выбор веса гирь при тренировках в зале зависит прежде всего от цели. Если вы хотите похудеть, то возьмите вес, который позволит вам выполнить от восьми до 12, а иногда и до 15 повторений. Так вы сможете сжечь жир.
Для поддержания прогресса меняйте упражнения каждые четыре-шесть недель. Также увеличивайте вес, количество подходов или повторений на каждой тренировке. Чтобы избежать травм, отдавайте всегда предпочтение хорошей физической форме, а не более тяжёлым весам. Начав с более лёгкого веса, вы улучшите свою форму, повысите мотивацию и укрепите желание ходить в спортзал.
Также важно понимать, что для успешного похудения программа тренировок должна включать как силовые упражнения, так и кардио. Не забывайте и о сбалансированной диете.
Кроме того, если вам нужно повысить выносливость мышц, то выбирайте веса, которые позволят сделать от 15 до 20 повторений. Для наращивания мышечной массы нужно от 8 до 12 повторений с весом, для силы — три-пять повторений.
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