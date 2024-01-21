Эксперт по питанию рассказал, что происходит с нашим телом при отказе от сахара

Известно, что среднестатистический американец в сутки потребляет 17 чайных ложек сахара. При этом в «Руководстве по питанию для американцев на 2020–2025 годы» говорится о менее 12 чайных ложках в день. Слишком большое количество сахара связано с болезнями сердца, некоторыми видами рака, диабетом 2 типа. И вот что вас ждёт, если вы от сахара откажетесь вообще.

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Даниэль Крамбл Смит, диетолог из Top Nutrition, предупредил, что при исключении сахара из рациона можно столкнуться с синдромом отмены. В частности, он включает тягу к сладкому, головные боли, изменения настроения, усталость, головокружение, плохую концентрацию. Об этом важно знать и помнить, если вы хотите отказаться от сладкого.

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Вот к каким побочным эффектам вам также нужно быть готовыми.

Уровень сахара в крови и метаболическое здоровье улучшатся. При слишком частом употреблении большого количества сахара повышается уровень сахара в крови. Из-за этого организм будет вырабатывать слишком много инсулина, что приведёт к резистентности к инсулину. Это состояние значительно повышает вероятность развития диабета 2 типа.

Настроение может ухудшиться. Отказ от сахара потенциально может привести к раздражительности, беспокойству или перепадам настроения. В этом случае занимайтесь деятельностью, которая естественным образом повышает уровень дофамина в мозгу.

Снизится вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление более 20% общего количества калорий из добавленного сахара связано с болезнями сердца и сосудов.

Вы можете похудеть. Связано это с тем, что сладости содержат много калорий, но при этом имеют низкую пищевую ценность. Поэтому их легко переесть.

Вы снизите уровень воспаления в организме. Если слишком часто есть много сахара, то это может повысить уровень воспалений во всём организме, что может привести к артриту, болезням сердца, некоторым видам рака.

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Уровень энергии сначала уменьшится. Первое время после отказа от сахара вы можете чувствовать усталость и вялость, так как организму может быть тяжело вырабатывать энергию без ежедневной дозы этого вещества. Сосредоточьте внимание на регулярном сбалансированном питании и употреблении достаточного количества воды в течение дня.

Кожа будет выглядеть лучше. По данным систематического обзора 2022 года, опубликованного в JAAD International, диета с высоким гликемическим индексом в значительной степени связана с возникновением прыщей. Сахар также может ускорить старение кожи.

Здоровье кишечника и иммунитет улучшатся. Рацион, в котором много сахара, может привести к дисбалансу кишечных бактерий и к росту вредных бактерий.

Возможно, вы станете лучше спать. В исследовании 2016 года говорится, что люди, которые придерживались диеты с высоким содержанием сахара, спали более беспокойно и их сон был менее восстанавливающим. Также из-за потребления большого количества сахара вы можете начать просыпаться по ночам.

Здоровье полости рта улучшится. Во рту есть бактерии, которые при взаимодействии с сахаром выделяют кислоту, которая может разъедать зубную эмаль. Это повышает вероятность развития болезней дёсен, кариеса.