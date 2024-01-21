Врачи дали рекомендации, как избежать падений зимой

Во время зимних бурь нередко люди получают такие травмы, как переломы рук, ног, бёдер, травмы спины, сотрясение мозга. Каждый год в больницы попадают из-за этого 800 тысяч человек в США. Чтобы избежать этого всего, важно сохранять баланс при ходьбе.

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Проблемы с балансом у людей возникают, когда их мышцы, кости, суставы, глаза, орган равновесия во внутреннем ухе, нервы, сердце и кровеносные сосуды не работают так, как надо.

Один из лучших помощников в поддержании равновесия у человека — это его руки. Обязательно зимой надевайте на них перчатки.

Также оставаться в вертикальном положении при ходьбе вам помогут ноги. Если вы заметили, что какие-то участки дороги заледенели, то идите медленнее, короткими шагами или же как пингвин.

Если вы что-либо несёте в руках, то пусть это будет сумка через плечо либо рюкзак. Если вам нужно перенести тяжёлые сумки, то берите их по одной.

Надевайте специальные приспособления со встроенными захватами поверх обуви или ботинок. Ещё один вариант — туфли на шнуровке, которые хорошо сидят по размеру и имеют нескользящие резиновые протекторы с глубокими бороздками.

Altai

Заходя внутрь помещения, тщательно вытирайте обувь и ботинки о коврик.

Для передвижения зимой пешком используйте трость либо палки для ходьбы.

Не печатайте ничего на телефоне, когда идёте по снегу или льду. Вы можете из-за этого внезапно упасть.

Медленно садитесь в автомобиль и выходите из него. Держитесь за дверь и переднее колесо, когда наступаете на скользкую поверхность или сходите с неё.