Фитнес-эксперт раскрыл секреты преображения фигуры за два месяца

Ежемесячная игра в боулинг и ежедневная зарядка дома преобразят фигуру за два месяца, рассказал фитнес-эксперт Руслан Исаев. Отличным вариантом привести тело в тонус является также плавание и занятия йогой, пишет Woman Hit.

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Игра круто развивает координацию и ваше равновесие. Дополните ежемесячные походы в боулинг пробежками или упражнениями в домашних условиях, и уже через пару месяцев вы себя не узнаете, — цитирует издание специалиста.

По мнению эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Киры Глинки, максимально эффективным временем для сжигания жира являются утренние часы до 10:00, а силовые нагрузки лучше оставить на вторую половину дня. В избавлении от ненужных килограммов также поможет пробежка, легкая гимнастика или плавание, однако делать это нужно вскоре после пробуждения.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что оздоровить позвоночник и выправить осанку позволят йога, пилатес, плавание, ходьба на лыжах, а также лечебная физическая культура. Она отметила, что при проблемах со спиной подойдет комплекс, растягивающий и тренирующий соответствующие мышцы.