Эксперт перечислил вещи, которые улучшат сон

Большую роль в поддержании хорошего общего физического и эмоционального состояния играет сон. Для его улучшения сегодня существует множество разных гаджетов.

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Увлажнитель воздуха. Нормальный уровень влажности в комнате — один из важнейших факторов хорошего сна. При выборе обратите внимание на размер модели и её качество. Лучше не брать бюджетные и маленькие увлажнители.

Маска для сна. Благодаря им вы полностью изолируете свои глаза от света.

Одеяло с подогревом. Оно подойдёт тем, кто замерзает не только зимой, но и летом.

Sound & Vision

Бесшумный будильник. Это устройство, которое будит вас при помощи вибрации.

Специальные подушки. Купите эргономическую или поддерживающую форму шеи подушку. Она обеспечит более комфортный сон.

Наушники-беруши. Эти наушники в отличие от стандартных беруш давить и мешать вам не будут.