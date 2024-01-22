$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

Гастроэнтеролог Вялов назвал два опасных для сердца и поджелудочной масла

Топленое и гхи масло может быть опасно для печени, сердца и поджелудочной. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Врач назвал два масла, которые опасны для сердца и поджелудочной
© Вечерняя Москва

По его словам, такие виды масла являются животными жирами, которые получают из молочного сырья путем нагревания. В результате продукт теряет часть жидкости и становится более концентрированным. Количество полезных для организма кальция, фосфора, калия и других веществ значительно снижается.

— Если обычное сливочное масло содержит 21 миллиграмм холестерина в 100 граммах, то топленое масло и гхи содержат 25 миллиграммов холестерина. Также и вредных насыщенных жирных кислот становится больше, — добавил эксперт.

Опасно для организма и сгущенное молоко, которое содержит гораздо больше сахара, чем обычное. В то же время в нем содержится больше кальция. При выборе такого продукта следует знать меру, передает слова Вялова RG.ru.

Хорошее питание является ключом к снижению вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева перечислила пять основных ошибок в питании, которые отрицательно влияют на сердце.

ЗОЖ
Сергей Вялов
Наталья Зубарева