Врач назвал два масла, которые опасны для сердца и поджелудочной

Топленое и гхи масло может быть опасно для печени, сердца и поджелудочной. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, такие виды масла являются животными жирами, которые получают из молочного сырья путем нагревания. В результате продукт теряет часть жидкости и становится более концентрированным. Количество полезных для организма кальция, фосфора, калия и других веществ значительно снижается.

— Если обычное сливочное масло содержит 21 миллиграмм холестерина в 100 граммах, то топленое масло и гхи содержат 25 миллиграммов холестерина. Также и вредных насыщенных жирных кислот становится больше, — добавил эксперт.

Опасно для организма и сгущенное молоко, которое содержит гораздо больше сахара, чем обычное. В то же время в нем содержится больше кальция. При выборе такого продукта следует знать меру, передает слова Вялова RG.ru.