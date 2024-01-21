Как избежать похмелья: мнение ученых

Идеальный для здоровья вариант — не пить вовсе. Алкоголь сказывается не только на здоровье, но и на внешности. Врачи не устают объяснять, как спиртное приводит к старению. Но если эти аргументы на вас не действуют, ученые объясняют, как минимизировать вред для самочувствия. Так, профессор нейропсихофармакологии из Лондона Дэвид Натт посоветовал не начинать вечер с игристого.

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«Никогда не начинайте с шампанского, потому что оно слишком быстро опьяняет», — отметил эксперт в беседе с Daily Mail. Дело в том, что пузырьки ускоряют всасывание алкоголя в кровь. Поэтому запивать спиртное минеральной водой — определенно плохая идея.

По словам профессора Гюнтера Кунле, специалиста по питанию из Университета Рединга, любой алкоголь действует одинаково, все зависит только от количества выпитого. К слову, с убеждением о том, что разные виды алкоголя лучше чередовать определенным образом, ученые не согласны: исследование Кембриджского университета 2019 года показало, что смешивание напитков никак не влияет на тяжесть похмелья. Специалисты объясняют негативный эффект только тем, что, выпив крепких напитков, вы хуже контролируете дальнейшее количество слабых, что приводит к злоупотреблению.