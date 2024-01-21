Три симптома, которые указывают на то, что нужно отказаться от кофе

Важное предупреждение: от кофе нужно срочно отказаться при появлении трёх симптомов
Кофе является одним из самых популярных напитков, но не всем можно его пить. Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Сурадж Кукадия назвал три симптома, которые указывают на то, что от напитка нужно срочно отказаться.
Так, к тревожным признакам относятся:
Пожалуйста, уменьшите количество кофе, который вы пьёте. В идеале прекратите употреблять его полностью.
Если кофе оказывает такое влияние на организм, лучше проконсультироваться с врачом.
Между тем учёные доказали, что умеренное потребление кофе положительно влияет на здоровье. Напиток снижает риск диабета второго типа, улучшает здоровье мозга и способствует снижению веса. Для похудения кофе следует пить без молока и сахара.
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