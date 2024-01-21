Три симптома, которые указывают на то, что нужно отказаться от кофе

Кофе является одним из самых популярных напитков, но не всем можно его пить. Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Сурадж Кукадия назвал три симптома, которые указывают на то, что от напитка нужно срочно отказаться.

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Так, к тревожным признакам относятся:

Пожалуйста, уменьшите количество кофе, который вы пьёте. В идеале прекратите употреблять его полностью.

Если кофе оказывает такое влияние на организм, лучше проконсультироваться с врачом.