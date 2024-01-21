Фитнес-эксперт рассказал о ленивых активностях для поддержания формы

Фитнес-эксперт Руслан Исаев рассказал о ленивых активностях для поддержания формы. Его слова приводит Woman Hit.

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Оптимальным вариантом для сохранения организма в тонусе Исаев назвал плавание. Также он предложил играть в боулинг. «Игра круто развивает координацию и ваше равновесие. Дополните ежемесячные походы в боулинг пробежками или упражнениями в домашних условиях и уже через пару месяцев вы себя не узнаете», — отметил специалист.

Кроме того, Исаев посоветовал заниматься йогой. По его словам, это не только помогает расслабиться, но и может улучшить результаты силовых и кардиотренировок. Наконец, в повседневные активности можно добавить занятия на велотренажере или велопрогулки.