Врач объяснила, как долго можно принимать горячую ванну без вреда для здоровья

Врач-терапевт сервиса «Доктис» Наталья Винарская рассказала, сколько раз в неделю и какое время можно принимать горячую ванну.

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Врач посоветовала принимать горячую ванну не чаще 2-3 раз в неделю, продолжительность должна составлять 15-20 минут. В противном случае можно вызвать головокружение и обмороки из-за перегрева организма. А если принимать ванну чаще, можно нарушить защитный барьер кожи.

Людям с аллергиями тоже не стоит принимать горячую ванну из-за возможных осложнений. Это же касается и обострения кожных или инфекционных болезней.