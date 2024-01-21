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Врач объяснила, как долго можно принимать горячую ванну без вреда для здоровья

Врач-терапевт сервиса «Доктис» Наталья Винарская рассказала, сколько раз в неделю и какое время можно принимать горячую ванну.

Врач объяснила, как долго можно принимать горячую ванну без вреда для здоровья
© Ferra.ru

Врач посоветовала принимать горячую ванну не чаще 2-3 раз в неделю, продолжительность должна составлять 15-20 минут. В противном случае можно вызвать головокружение и обмороки из-за перегрева организма. А если принимать ванну чаще, можно нарушить защитный барьер кожи.

Людям с аллергиями тоже не стоит принимать горячую ванну из-за возможных осложнений. Это же касается и обострения кожных или инфекционных болезней.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ