Ученые назвали количество шагов в день, которое снизит вероятность смерти

Группа учёных изучила результаты 17 масштабных исследований с участием 220 тысяч человек для подтверждения или опровержения гипотезы, что на самом деле 4 тысячи шагов в день — норма для профилактики внезапной смерти от разных причин.

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В ходе изучения научных работ выяснилось, что оптимальным количеством шагов в день для профилактики внезапной смерти является 3967 шагов. А 2337 шагов профилактируют болезни сердца.

Кроме того, оказалось, что увеличение количества шагов в день способствует снижению на 15% риска смерти от любой причины. «Наши результаты подтверждают, что увеличение физической активности, выраженное в увеличении количества ежедневных шагов, положительно влияет на общее здоровье. Этот эффект заметен как у мужчин, так и у женщин, независимо от возраста и климатических условий проживания, будь то умеренный, субтропический, субполярный или смешанный климат», — заявил автор исследования Мацей Банах.