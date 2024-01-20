Стало известно, насколько полезен яблочный уксус при похудении

Эффективность яблочного уксус в качестве вспомогательного продукта для похудения не доказана, заявила доктор, диетолог и член профессиональной ассоциации диетологии и питания США Лиза Афинская в своем Telegram-канале. По ее словам, уксус может наоборот навредить.

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Эксперт привела результаты японского исследования, проведенного в 2009 году с участием людей, страдающих ожирением. Согласно этим данным, употребляя яблочный уксус, участники потеряли в среднем 1 кг за три месяца.

По словам Афинской, это слишком маленькие показатели для людей со значительным избыточным весом, особенно в случае ожирения. Она подчеркнула, что при правильном подходе к похудению люди с ожирением могут быстро избавляться от лишних килограммов.

Диетолог также подчеркнула отсутствие качественных научных данных, подтверждающих связь употребления яблочного уксуса с эффективной потерей веса. Кроме того, она выразила беспокойство о возможном повреждении зубной эмали и нарушении баланса кислотности желудка при употреблении данного продукта.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, что для похудения после новогодних праздников полезно пить больше воды и исключить соленые продукты. По ее словам, в рационе должны присутствовать мясо, рыба и сезонные овощи.