Какие прививки необходимо делать взрослым: календарь вакцинации
Многие люди, к сожалению, полагают, что прививки – «детское» дело. Но вакцинация взрослых не менее важна, чем вакцинация детей. События с ковидом, происходящие в мире с 2020 года, – наглядный тому пример. Кстати, в 2019 г. ВОЗ внесла отказ от вакцинации в список из 10 глобальных угроз для здравоохранения.
"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, какие прививки и когда важно делать взрослым. На наши вопросы ответила врач-педиатр Салькина Алсу.
Защита иммунитета от инфекций и вирусов необходима всем – вне зависимости от возраста. И здесь особенно важно отметить тот факт, что прививки от «детских болезней» (корь, краснуха и др.) необходимы взрослым, поскольку с возрастом эти заболевания переносятся гораздо сложнее, нежели в детстве. И даже если ваши родители тщательно следили за вашим здоровьем в детстве, стоит знать каждому, что приобретенный иммунитет у привитых в детстве людей со временем ослабевает, а иногда исчезает полностью.
В национальный календарь вакцинации взрослых входят следующие прививки:
- Вакцина от гепатита В. Инъекция делается трехкратно с интервалом в несколько месяцев. Повторяется каждые 5 лет.
- Вакцина от столбняка и дифтерии. Инъекция каждые 10 лет.
- Вакцина от полиомиелита. Капли в рот капаются каждые 5-10 лет. Частота зависит от степени риска заражения на территории проживания человека.
- Вакцина от краснухи. Нужна людям, которых вакцинировали в детстве и которые достоверно не болели до 25 лет. Делается однократно.
- Вакцина от кори. Люди, которых вакцинировали в детстве и которые точно не болели до 35 лет. Делается однократно.
Также есть ряд прививок, которые не входят в национальный календарь, однако рекомендованы взрослым:
- Вакцина против вируса папилломы (особенно показана молодым женщинам репродуктивного возраста).
- Вакцина от пневмококковой инфекции (полезна взрослым, находящимся в группе повышенного риска).
- Вакцина против клещевого энцефалита (ее желательно делать не менее чем за 2 недели до планируемой встречи с природой).
- Вакцинация против гриппа (сезонное заболевание, от которого можно оградить себя благодаря своевременно сделанной прививке).
Прививки от «сезонных» заболеваний, конечно, лучше делать перед началом сезона. Большинство других одинаково эффективны в любое время года. А вот в период простуды (особенно в первый день заболевания) вакцинацию лучше не проводить.
Иммунизация особенно актуальна для следующих лиц:
- Женщины, планирующие беременность
- Люди с ослабленным иммунитетом
- Взрослые, непривитые ранее
- Люди, имеющие частые контакты с зараженными
- Работники в сфере медицины, образования и общественного питания
- Планирующие поездки в другие страны
- Среди противопоказаний к вакцинации взрослых:
- Тяжелое течение сахарного диабета
- Сердечная недостаточность на стадии декомпенсации
- Онкологические заболевания
- Сложные патологии крови
- Иммунодепрессивные состояния
Кстати, многие вакцины можно вводить одновременно. То есть на решение вопроса сохранности собственного здоровья не понадобится много времени. Но делать прививки в любом случае нужно исключительно после консультации с лечащим врачом.