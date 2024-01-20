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Какие прививки необходимо делать взрослым: календарь вакцинации

Многие люди, к сожалению, полагают, что прививки – «детское» дело. Но вакцинация взрослых не менее важна, чем вакцинация детей. События с ковидом, происходящие в мире с 2020 года, – наглядный тому пример. Кстати, в 2019 г. ВОЗ внесла отказ от вакцинации в список из 10 глобальных угроз для здравоохранения.

Какие прививки необходимо делать взрослым: календарь вакцинации
© Unsplash

"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, какие прививки и когда важно делать взрослым. На наши вопросы ответила врач-педиатр Салькина Алсу.

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Защита иммунитета от инфекций и вирусов необходима всем – вне зависимости от возраста. И здесь особенно важно отметить тот факт, что прививки от «детских болезней» (корь, краснуха и др.) необходимы взрослым, поскольку с возрастом эти заболевания переносятся гораздо сложнее, нежели в детстве. И даже если ваши родители тщательно следили за вашим здоровьем в детстве, стоит знать каждому, что приобретенный иммунитет у привитых в детстве людей со временем ослабевает, а иногда исчезает полностью.

Салькина Алсу Рыфатовна
Салькина Алсу РыфатовнаВедущий педиатр Клиники La Salute

В национальный календарь вакцинации взрослых входят следующие прививки:

  • Вакцина от гепатита В. Инъекция делается трехкратно с интервалом в несколько месяцев. Повторяется каждые 5 лет.
  • Вакцина от столбняка и дифтерии. Инъекция каждые 10 лет.
  • Вакцина от полиомиелита. Капли в рот капаются каждые 5-10 лет. Частота зависит от степени риска заражения на территории проживания человека.
  • Вакцина от краснухи. Нужна людям, которых вакцинировали в детстве и которые достоверно не болели до 25 лет. Делается однократно.
  • Вакцина от кори. Люди, которых вакцинировали в детстве и которые точно не болели до 35 лет. Делается однократно.

Также есть ряд прививок, которые не входят в национальный календарь, однако рекомендованы взрослым:

  • Вакцина против вируса папилломы (особенно показана молодым женщинам репродуктивного возраста).
  • Вакцина от пневмококковой инфекции (полезна взрослым, находящимся в группе повышенного риска).
  • Вакцина против клещевого энцефалита (ее желательно делать не менее чем за 2 недели до планируемой встречи с природой).
  • Вакцинация против гриппа (сезонное заболевание, от которого можно оградить себя благодаря своевременно сделанной прививке).

Прививки от «сезонных» заболеваний, конечно, лучше делать перед началом сезона. Большинство других одинаково эффективны в любое время года. А вот в период простуды (особенно в первый день заболевания) вакцинацию лучше не проводить.

Салькина Алсу Рыфатовна
Салькина Алсу РыфатовнаВедущий педиатр Клиники La Salute

Иммунизация особенно актуальна для следующих лиц:

  • Женщины, планирующие беременность
  • Люди с ослабленным иммунитетом
  • Взрослые, непривитые ранее
  • Люди, имеющие частые контакты с зараженными
  • Работники в сфере медицины, образования и общественного питания
  • Планирующие поездки в другие страны
  • Среди противопоказаний к вакцинации взрослых:
  • Тяжелое течение сахарного диабета
  • Сердечная недостаточность на стадии декомпенсации
  • Онкологические заболевания
  • Сложные патологии крови
  • Иммунодепрессивные состояния

Кстати, многие вакцины можно вводить одновременно. То есть на решение вопроса сохранности собственного здоровья не понадобится много времени. Но делать прививки в любом случае нужно исключительно после консультации с лечащим врачом.

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