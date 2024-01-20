Какие прививки необходимо делать взрослым: календарь вакцинации

Защита иммунитета от инфекций и вирусов необходима всем – вне зависимости от возраста. И здесь особенно важно отметить тот факт, что прививки от «детских болезней» (корь, краснуха и др.) необходимы взрослым, поскольку с возрастом эти заболевания переносятся гораздо сложнее, нежели в детстве. И даже если ваши родители тщательно следили за вашим здоровьем в детстве, стоит знать каждому, что приобретенный иммунитет у привитых в детстве людей со временем ослабевает, а иногда исчезает полностью.

Салькина Алсу Рыфатовна Ведущий педиатр Клиники La Salute