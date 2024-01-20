Врачи нашли нужным рассказать, почему нельзя долго принимать ванну

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Терапевт сервиса «Доктист» Наталья Винарская утверждает, что длительное нахождение в горячей ванне может привести к перегреву организма.

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Оптимальное время, по словам специалиста, – от 15 до 20 минут. Именно такой временной промежуток позволит получить расслабление от пребывания в горячей воде. Об этом информирует «Газета.RU».

По мнению Винарской, длительное нахождение в горячей воде приводит к перегреву всех органов, что может вызвать головокружение, учащение сердцебиения и даже обморок, поэтому в такие моменты необходимо пить холодную воду.

Кроме того, горячая вода пагубно влияет на кожу. Терапевт отметила, что процедуры стоит проводить не чаще 2–3 раз в неделю.

«Более частое использование может нарушить естественный защитный барьер кожи. Горячая вода и пар удаляют с поверхности кожи естественные масла, которые защищают ее от внешних факторов и сохраняют влагу. В результате кожа может стать сухой и более уязвимой к раздражениям», – рассказала Винарская.

Женщинам и людям, склонным к аллергии, стоит более внимательно подходить к выбору состава средства для образования пены.

«Многие пенные ванны содержат ароматизаторы и химические вещества, которые могут вызвать раздражение, а соль имеет свойство вытягивать из кожи влагу. Ванна с примесью пены или соли может также способствовать развитию инфекций, особенно у женщин, так как химические вещества могут нарушать микрофлору половых органов», – отметила медик.