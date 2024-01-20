«Это моя привычка»: Ида Галич рассказала, как поддерживает фигуру в форме

Красавица Ида Галич начала 2024 год правильно! «Следующий год объявляю для себя годом самодисциплины! Исследовала ленту в запрещенграме и увидела эту тематику у Таты. Забираю», — написала она 5 января в своем телеграм-канале и не обманула. Через несколько дней ведущая отправилась в Сочи, где каждый день каталась на сноуборде. Это помогло ей привести фигуру в форму после новогоднего застолья.

© Super.ru

Галич решила на 60 дней отказаться от алкоголя, продуктов и напитков, содержащих быстрые углеводы. И пока ей это удается.

«Вчера была неделя, как я не пью алкоголь и газировку. Не ем чипсы, сухарики, бургеры, крылышки, пиццу», — поделилась она 13 января с подписчиками в телеграм-канале.

Сейчас Ида уже находится в Москве, но не забывает уделять время себе. Она дважды в день от 40 до 60 минут ходит на беговой дорожке в быстром темпе. Иногда к ней присоединяется трехлетний сын Леон. Правильно бегать блогер не умеет, но, если ей очень хочется, может завершить тренировку пятиминутной пробежкой.

«Это примерно пять тысяч шагов и 180 ккал. Утром хожу на голодный желудок. Это моя привычка. Любым спортом с самого утра дома я занимаюсь до завтрака», — уточнила Галич.

Галич добавила, что в теплое время года отдает предпочтение пешим прогулкам.

«Летом, весной и осенью меня за уши не затащишь домой. Там по 15-18 тысяч шагов. Ходьба тренирует мою выносливость. Подтягивается тело. Чувствую себя много лучше. Так что всем шаги, товарищи!» — обратилась ведущая к фолловерам.

Теперь мы поняли, в чем заключается секрет стройности Иды.

Ранее Ида Галич впервые подробно рассказала о новом возлюбленном.