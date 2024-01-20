Стоматолог Дахкильгов объяснил, как питание влияет на здоровье зубов

Стоматолог Магомед Дахкильгов рассказал, что одним из ключевых факторов, который влияет на состояние зубов, является питание. Речь идет не только о сладостях, способствующих развитию кариеса, но и о других продуктах, которые могут негативно сказаться на здоровье зубов.

© Вечерняя Москва

По словам врача, избыточное употребление кислой, углеводной и чрезмерно твердой пищи может оказаться неблагоприятным для зубов. Также очень горячие или холодные продукты способны привести к проблемам, таким как гиперчувствительность зубов и десен, микротрещины на эмали и ожоги. Важно помнить, что эмаль не способна к самовосстановлению, поэтому в микротрещины могут проникать бактерии и кислоты, нанося ущерб зубам.

— Наши зубы также нуждаются в определенных питательных элементах. Недостаток витаминов и минералов может повлечь за собой различные проблемы со здоровьем зубов. Например, недостаток витамина С может вызвать воспаление десен, недостаток витамина D привести к недостаточному усвоению кальция, а недостаток витамина К может негативно сказаться на усвоении кальция, — сообщил стоматолог «Газете.ру».

Поэтому важно поддерживать баланс и есть пищу, богатую витаминами C, D и K, кальцием и фтором, отметил он.

Дахкильгов подчеркнул, что зубы были созданы для жевания, поэтому нужно поддерживать жевательную нагрузку, чтобы они оставались здоровыми и крепкими.

Кроме того, зубам необходима регулярная и качественная домашняя гигиена, профессиональная чистка и посещения стоматолога раз в полгода.