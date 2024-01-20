Диетолог перечислила наиболее полезные кисломолочные продукты

Врач-диетолог Дарья Русакова перечислила самые полезные для организма кисломолочные продукты. По её словам, это кефир, ряженка, йогурт, простокваша, ацидофилин и бифидок.

Диетолог порекомендовала употреблять натуральные продукты без добавленного сахара и пищевых добавок, с адекватным содержанием кисломолочных бактерий и с коротким сроком годности, что свидетельствует о качестве и натуральности продукта.

Самые полезные кисломолочные продукты — средней жирности, потому что обезжиренные ухудшают усвоение кальция, а слишком жирные, 4% и выше, могут негативно повлиять на здоровье.