Диетолог перечислила наиболее полезные кисломолочные продукты
Врач-диетолог Дарья Русакова перечислила самые полезные для организма кисломолочные продукты. По её словам, это кефир, ряженка, йогурт, простокваша, ацидофилин и бифидок.
Диетолог порекомендовала употреблять натуральные продукты без добавленного сахара и пищевых добавок, с адекватным содержанием кисломолочных бактерий и с коротким сроком годности, что свидетельствует о качестве и натуральности продукта.
Самые полезные кисломолочные продукты — средней жирности, потому что обезжиренные ухудшают усвоение кальция, а слишком жирные, 4% и выше, могут негативно повлиять на здоровье.
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