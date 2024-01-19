Диетолог рекомендовала гипертоникам ограничить потребление соли

«Питание должно быть направлено не только на профилактику повышения артериального давления относительно стабильного на лекарственных препаратах уровня, но и для того, чтобы не прогрессировал сам метаболический синдром. Поэтому питание должно быть направлено на снижение массы тела», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.