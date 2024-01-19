Диетолог объяснила, почему людям после 50 лет сложно похудеть

С возрастом сбросить лишние килограммы становится не так просто. О том, почему людям 50+ сложнее похудеть, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Ирина Писарева.

По ее словам, на процесс снижения веса после 50 лет влияет совокупность факторов.

Видео дня

— В силу возраста у людей проявляются хронические заболевания и меняется уровень гормонов в крови. После 45 лет у людей происходит гормональная пауза. У женщин — климакс, который снижает уровень эстрогенов, а у мужчин — андропауза, влияющая на количество тестостерона. Чем меньше работают половые железы, тем быстрее увеличивается лишний вес, потому что гормоны начинают откладываться в жировую ткань, — пояснила специалист.

Поэтому одним походом к диетологу повлиять на ситуацию уже не получится, предупредила Писарева.

— Женщинам рекомендуется обратиться к эндокринологу, а мужчинам — к урологу, чтобы они назначили заместительную гормональную терапию, потому что недостаток гормонов может привести и к другим серьезным проблемам со здоровьем — ожирению, развитию метаболического синдрома, диабета, гипертонии или атеросклероза, — сообщила врач.

К тому же с возрастом и физическая активность людей неосознанно снижается, что тоже влияет на скорость похудения, заметила диетолог.

— Люди меньше занимаются спортом, ведут статичный образ жизни и не ограничивают себя в еде, а именно в этот период стоит обращать особое внимание на количество съеденных продуктов. Неправильное высококалорийное питание приводит к набору веса, который потом сбросить очень тяжело, — подчеркнула Писарева.

Еще один фактор, который может негативно сказаться на качестве фигуры — нестабильное психологическое состояние, добавила специалист.

— Если у человека старше 50 лет не получается избавиться от лишнего веса, стоит проанализировать факторы стресса. Возможно, он переедает, потому что нервничает. В этом случае попробуйте записаться на консультацию к психологу, чтобы разобраться в том, что тревожит человека и подрывает его моральное состояние, — порекомендовала Писарева.