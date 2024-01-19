Хирург назвал популярный напиток, ставший «страшнейшим ядом» для человека

Водка, состоящая из отфильтрованной смеси этилового спирта и воды — страшнейший яд для организма, не щадящий ни одну клетку тела, ни один внутренний орган или систему. Этот, к сожалению популярный, напиток «ведет человека в гроб» длительно, затрагивая в большей или меньшей степени все органы. Из тех, кто водку употребляет регулярно, мало кто перешагивает 50-летний возраст, — добавил эксперт.