Укрепляют печень и желудок: специалисты рассказали о полезных свойствах пищевых волокон
Одновременно пищевые волокна поддерживают состояние микрофлоры и удаляют некоторые продукты обмена веществ. В том числе холестерин или яды: ртуть и свинец, например.
Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули:
- Поступление пищевых волокон с повседневным рационом должно составлять не менее 20 граммов. Потребление 14 граммов пищевых волокон на каждые 1000 килокалорий обеспечивает снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время в лечебных целях их количество может повышаться в диете до 40, но не должно превышать 60 граммов в день.
Причем пищевые волокна делят на два типа: растворимые и нерастворимые. Первые снижают холестерин и глюкозу в крови, выводят токсические вещества. Они содержатся в овощах (свекла, морковь, перец) и фруктах (яблоки, груши). В том числе цитрусовых. Вторые – клетчатка и целлюлоза – улучшают работу пищеварения и кишечника, препятствуют запорам.
Эксперты уточнили:
- Недостаточное содержание пищевых волокон в рационе сопровождается функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта, дисбактериозами, снижением функции иммунной системы, повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, желчнокаменной болезни и некоторых онкологических заболеваний.
Недавно эксперты назвали главные принципы рационального питания. В частности, специалисты советуют есть не менее 400 граммов овощей и фруктов, а также сочетать растительные и животные продукты.