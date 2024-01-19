Укрепляют печень и желудок: специалисты рассказали о полезных свойствах пищевых волокон

- Поступление пищевых волокон с повседневным рационом должно составлять не менее 20 граммов. Потребление 14 граммов пищевых волокон на каждые 1000 килокалорий обеспечивает снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время в лечебных целях их количество может повышаться в диете до 40, но не должно превышать 60 граммов в день.