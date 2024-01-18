Доктор Мясников рассказал, кому нельзя нырять в прорубь

«Вообще теплолюбивым любителям посидеть на диване. Тут закалка нужна. Не очень понимаю, когда нетренированные люди ныряют раз в год. Прорубь — это образ жизни. Иначе это чревато. И место должно быть безопасное — нетренированный человек в проруби теряет ориентацию, может плохо закончиться. Это не река Иордан», — рассказал Мясников в соцсетях.