Зимние тренировки на улице: что нужно знать?

Физическая активность на свежем воздухе полезна для организма. Но в холодное время года такие тренировки требуют особой осторожности. В чем польза и вред зимних видов спорта? Как защититься от мороза? И какие рекомендации следует соблюдать? Об этом MIR24.TV рассказали эксперты.

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Зимние виды спорта приносят пользу организму, хорошо бодрят и придают лицу здоровый румянец, говорит заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, д.м.н., профессор Ольга Шарапова. По ее словам, занятия при низкой температуре помогают сжигать больше калорий, а значит способствуют снижению веса.

«Во время тренировок на улице мы расходуем энергию не только на движения, но и на терморегуляцию, чтобы температура тела оставалась на нормальном уровне, даже если мы занимаемся в мороз», – поясняет специалист.

«Спорт на свежем воздухе поможет справиться с апатией в зимний период. Интенсивная физическая активность надолго зарядит энергией и подарит хорошее самочувствие благодаря высвобождению эндорфинов, «гормонов счастья», – добавляет врач.

Как отмечает инженер, предприниматель и независимый эксперт Павел Самута, лыжи, сноуборд, коньки, биатлон и другие зимние виды спорта обеспечивают комплексное укрепление мышц, развивают выносливость и ловкость, способствуют улучшению координаций движений. Все это положительно сказывается на общем здоровье человека.

«В зимний период лучше всего заниматься активностями, требующими усиленного кислородного обмена, например, бегом, лыжными прогулками, катанием на санках. Такие виды спорта помогают улучшить снабжение организма кислородом, укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают бороться с зимней депрессией», – говорит специалист.

«К сожалению, не у всех есть лыжня под окном или возможность ездить несколько раз в неделю на горнолыжный курорт, – отмечает мастер спорта России по бодибилдингу, фитнес-тренер Михаил Прыгунов. – Для регулярных зимних занятий такие виды спорта мало подходят. В этом случае на помощь приходят обычные пешие прогулки или скандинавская ходьба. Зимние забавы тоже станут неплохим вариантом. Можно поиграть в снежки или слепить снеговика».

Меры предосторожности

Старший тренер Федерации бодибилдинга и фитнеса МО Анатолий Черкашин предупреждает о вреде, который могут нанести здоровью физнагрузки зимой. В первую очередь, это переохлаждение органов дыхания.

«Это может привести к опасным заболеваниям: пневмонии, туберкулезу, трахеиту. Кроме того, зимой увеличивается риск получения травм на скользкой поверхности. Важно подобрать правильную обувь для тренировки и экипировку. А чтобы избежать обморожения открытых участков тела, важно подобрать подходящую одежду», – комментирует специалист.

Лучше всего во время зимних тренировок на улице одеваться в три слоя одежды, говорит врач Ольга Шарапова: «Первый слой впитает лишнюю влагу, второй сохранит тепло, а третий защитит от ветра и снега. Не забудьте надеть теплые носки, шапку и перчатки».

«Перед выходом на улицу используйте крем для лица и гигиеническую помаду, чтобы не вернуться с обветренной кожей и потрескавшимися губами. Если в планах покорение экстремальной трассы на сноуборде или горных лыжах, обязательно наденьте шлем, маску и прочие элементы для защиты от травм», – добавляет специалист.

«Чтобы грамотно подобрать одежду, лучше посоветоваться с консультантом в спортивном магазине и подобрать все элементы под сезон и под разную погоду (снег, дождь, ветер). Также полезно закаляться в течение года, тогда вам проще будет переносить холод и адаптироваться к тренировкам на свежем воздухе. Увеличивать нагрузки нужно постепенно, внимательно наблюдая за реакцией организма», – советует профессиональный российский автогонщик, мастер спорта, трехкратный чемпион России по автогонкам Михаил Симонов.

«Физическая активность принесет больше пользы, если тренировки станут регулярными, а нагрузки постепенными. Перед любой активностью, особенно в холодное время года, нужно подготовить организм к будущей нагрузке и выполнить разминку. Она поможет разогреть мышцы и связки, улучшит кровообращение. Но помните: если на улице холодно, разминку необходимо выполнять в помещении», – говорит фитнес-тренер Михаил Прыгунов.

Когда не стоит тренироваться?

Тренер Анатолий Черкашин считает, что лучше воздержаться от физнагрузок зимой, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов – это увеличивает риск переохлаждения. Также, по мнению эксперта, не стоит тренироваться с признаками ОРВИ или заболеваниями легких и дыхательных путей. Кроме того, противопоказаниями могут быть перенесенный инфаркт, инсульт или проблемы с варикозным расширением вен, добавляет специалист.

«С осторожностью к зимним видам спорта стоит отнестись людям старше 65 лет. В этом возрасте кости становятся более хрупкими из-за остеопороза, и при любом неудачном приземлении можно получить серьезный перелом. Поэтому я рекомендую по достижению 65 лет все-таки делать выбор в пользу спорта с наименьшим риском падений», – предупреждает врач Ольга Шарапова.

Зимний спорт не подходит всем, подтверждает и независимый эксперт Павел Самута:

«Людям с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также с проблемами суставов и позвоночника, следует быть особенно осторожными. Также не стоит заниматься зимними видами спорта при высоких нагрузках или при наличии хронических заболеваний без предварительной консультации с врачом».