Терапевт назвал действенный способ навсегда отказаться от курения

Врач-терапевт Игорь Алентов рассказал о методе, который поможет полностью отказаться от никотина.

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Алентов предупредил, что тяга к курению может сохраняться на протяжении недели, месяца или даже года. Он пояснил, что люди привыкают к курению, так как это предсказуемое, повторяющееся действие, такое поведение нравится нашему мозгу и успокаивает.

Чтобы бросить курить, желание пациента расстаться с вредной привычкой должно быть сильнее тяги к никотину. Чтобы поддержать желание оздоровиться, а также снизить тревогу, врач порекомендовал изменить хобби, выбирать новые маршруты в пути на работу, а также общаться с близкими и друзьями.