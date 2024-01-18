JOEM: домашняя еда и из столовой — самая полезная для офисных работников

Приготовленные дома ланч-боксы, а также еда из столовой чаще соответствуют критериям здорового питания, чем еда навынос или в ресторане. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Occupational & Environmental Medicine (JOEM).

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Ученые опросили 620 сотрудников восьми офисов в Токио. Их возраст составил от 20 до 75 лет. 190 ели на работе приготовленную дома еду, 77 ходили в столовую, 109 — в ресторан или кафе, а 244 брали еду навынос. Их пищу оценили с помощью индекса здорового питания 2015 года.

Больше всего баллов здорового питания получили блюда из столовой, за которыми шли домашние ланч-боксы. Посещавшие столовую ели больше овощей, рыбы, картофеля и получали больше витаминов из еды. Бравшие блюда навынос и посещавшие рестораны в среднем работали больше часов и чаще заканчивали работу поздно.