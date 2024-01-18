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Отказ от продуктов с добавленным сахаром поможет быстро похудеть

Для того, чтобы вес начал уходить быстрее, иногда достаточно отказаться всего лишь от одного продукта. Как передает Pronews.gr, иногда это могут быть продукты с добавленным сахаром.

Отказ от продуктов с добавленным сахаром поможет быстро похудеть
© runews24.ru

Например, это соки, газировки, энергетические напитки, а также морсы, магазинные чаи и смузи.

По словам медиков, добавленный сахар – это источник пустых калорий, которые не несут особую питательную ценность.

«Без клетчатки или связанных с ней витаминов и минералов вы получаете дозу сахара, которая может резко повысить уровень сахара в крови», - предупредили врачи.

В результате у человека появится тяга к сладкому, что ведет к набору веса.

Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что избежать скачков сахара диабетикам помогут полезные сладости и десерты.

ЗОЖ
Елена Соломатина