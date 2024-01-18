Отказ от продуктов с добавленным сахаром поможет быстро похудеть
Для того, чтобы вес начал уходить быстрее, иногда достаточно отказаться всего лишь от одного продукта. Как передает Pronews.gr, иногда это могут быть продукты с добавленным сахаром.
Например, это соки, газировки, энергетические напитки, а также морсы, магазинные чаи и смузи.
По словам медиков, добавленный сахар – это источник пустых калорий, которые не несут особую питательную ценность.
«Без клетчатки или связанных с ней витаминов и минералов вы получаете дозу сахара, которая может резко повысить уровень сахара в крови», - предупредили врачи.
В результате у человека появится тяга к сладкому, что ведет к набору веса.
Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что избежать скачков сахара диабетикам помогут полезные сладости и десерты.