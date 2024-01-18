Бренд-шеф: орехи и цитрусовые важно включать в свой рацион зимой

Цитрусовые, например грейпфрут, апельсины, лимоны, можно употреблять зимой, чтобы поддерживать иммунитет и здоровье в целом. Об этом Pravda.Ru рассказала бренд-шеф сети пансионатов «Теплые беседы» Тамара Мосева.

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По ее словам, в них содержатся витамин C и антиоксиданты, которые помогают организму бороться с вирусами. Помимо этого, стоит включать в свой рацион орехи, богатые полезными жирными кислотами. Они помогают снизить уровень сахара в крови, улучшают память, а также способствуют профилактики деменции.

Зимой также стоит есть мясо и рыбу, чтобы получать достаточное количество железа и поддерживать здоровье крови, сердечно-сосудистой и пищеварительной системы. Необходимую для этих же целей клетчатку можно найти в сезонных яблоках, мандаринах, капусте, моркови, бобовых, заключила Мосева.