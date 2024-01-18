Пить кофе натощак нельзя, предупредил врач

Ученые из Италии выяснили, что натуральное кофе снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, но только при умеренном и правильном употреблении, иначе могут быть и негативные последствия, сообщает «360».

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Рекомендуется воздержаться от употребления кофе в большом объеме.

«Чрезмерное употребление кофе связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Тогда как одна-две чашки в день, наоборот, способны защитить от этих недугов (а еще сделать нас чуточку моложе, активнее и внимательнее)», – рассказала эндокринолог Зухра Павлова в Telegram-канале.

Помимо этого, эндокринолог предупредила, что употреблять кофе натощак не стоит. Лучше сделать это спустя час после первого приема пищи. Также следует воздержаться от добавления в напиток сахара, сиропа и молока, тогда от кофе будет польза.