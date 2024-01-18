Врач рассказала, как на здоровье влияют перепады температуры

Стало известно, как сильно на здоровье человека сказываются температурные качели – когда возникают оттепели, а затем вновь наступает похолодание. Ольга Александрова, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиники «Атлас» рассказала, какие неприятные сюрпризы можно ждать от перепадов температуры за окном и как минимизировать последствия для организма, сообщает ИА DEITA.RU.

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В периоды смены оттепелей на морозы и обратно некоторые люди могут ощущать неприятные симптомы. Врач в беседе с «Прайм» отмечает, что зачастую пожилые люди сильнее ощущают перепады температуры. У них может возникать беспричинная апатия, вялость, усиление головных болей и ухудшение работоспособности. По словам специалиста, отчасти это может быть связано с состоянием сосудов.

«В зависимости от внутренних и внешних изменений они расширяются и сужаются, соответственно, приток крови, а с ней кислорода, к органам и тканям увеличивается или уменьшается. Это естественный механизм адаптации. Если есть заболевания сердечно-сосудистой системы или сосуды «не в тонусе» из-за особенностей образа жизни, то адаптация организма снижена», – отмечает Ольга Александрова.

Не стоит забывать и о том, что в сезон инфекций иммунитет снижается в целом. Перенесённые заболевания могут напоминать о себе – самочувствие может долго не возвращаться в норму. Поэтому будни могут сопровождаться быстрой утомляемостью, головными болями, апатией.