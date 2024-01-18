Диетолог объяснил, от каких болезней защищает хрен

В русской кухне и народной медицине часто используется хрен. По словам врача-диетолога Андрея Бобровского, употребление этого продукта способствует профилактике многих болезней.

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«Хрен содержит витамин С, витамины группы B, магний, кальций – тот состав, который иногда называют «витамин долголетия». Вещества, которыми богат хрен, позволяют проводить профилактику многих заболеваний, особенно в пожилом возрасте», – отметил врач.

Витамин С помогает укреплять иммунную систему. При некоторых заболеваниях хрен может обладать противовоспалительным эффектом, также ему приписывают антимикробные и противовирусные функции, добавил Бобровский.

Для получения от овоща максимальной пользы нужно употреблять его в свежем виде. Так хрен сохраняет максимальное количество полезных веществ.

Однако при некоторых болезнях от употребления хрена лучше отказаться. Людям с гастритом овощ противопоказан. У пациентов с астмой его аромат может вызвать раздражение слизистых дыхательных путей или спровоцировать аллергию, передает «Радио Sputnik».