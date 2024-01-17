Molecules: особое соединение в зеленом чае может смягчить вред от кальяна

Биологи из Российского университета дружбы народов совместно с коллегами из Иордании и Малайзии обнаружили, что содержащееся в зеленом чае соединение под названием галлат эпигаллокатехина может смягчить негативные последствия курения кальяна для здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecules.

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Многие люди считают курение кальяна менее вредным для здоровья по сравнению с обычными сигаретами. Тем не менее, дым от кальяна содержит канцерогены, тяжелые металлы и другие соединения, которые провоцируют воспаление и окислительный стресс. Эти процессы ведут к повреждению клеток организма.

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Ученые обнаружили, что негативный токсический эффект от курения кальяна может быть частично нейтрализован веществом под названием галлат эпигаллокатехина. Это природный антиоксидант под названием катехин, который содержится в больших количествах в зеленом чае.

Исследователи протестировали эффективность соединения в ходе эксперимента с участием 48 взрослых мышей, разделенных на несколько групп.

Первая группа грызунов вдыхала кальянный дым с добавкой ароматизатора, а вторая — без него. Некоторые мыши затем получили дозу антиоксиданта. Уровень воспаления в легких мышей по окончании эксперимента оценивался путем отслеживания активности особых биомаркеров. Также ученые провели гистологический анализ тканей легких, печени и почек животных.

Результаты показали, что у тех мышей, которые получали галлат эпигаллокатехина после вдыхания кальянного дыма, маркеры воспаления и окислительного стресса были значительно снижены.

Отмечается, что концентрация Интерлейкина-6 в крови (это соединение активирует воспалительный процесс) увеличивается в 3-3,5 раза после курения кальяна. У тех мышей, которые подверглись воздействию антиоксиданта, этот показатель увеличился только в два раза при вдыхании ароматизированного дыма. При вдыхании дыма без добавок уровень Интерлейкина-6 лишь незначительно превысил нормальные значения. Аналогичный эффект наблюдался в отношении других воспалительных маркеров.

Гистологические исследования также подтвердили положительное галлата эпигаллокатехина влияние на ткани легких, печени и почек. Тем не менее, молекулярные механизмы действия этого вещества еще предстоит детально изучить.