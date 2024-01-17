Диетолог объяснила, избыток чего губит здоровье - соли или сахара

И соль, и сахар называют "белой смертью". Оба продукта необходимы организму, но злоупотребление ими способствует появлению серьезных неизлечимых заболеваний. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова объяснила, избыток какой добавки - соли или сахара - больше влияет на здоровье.

© Российская Газета

При условии потребления не более пяти граммов в сутки соль полезна и необходима. Она играет важную роль в поддержании водно-солевого баланса, регулирует давление и поддерживает нервную систему. Кроме того, с помощью соли организм быстрее восстанавливается, этот продукт обладает и антибактериальным действием - он тормозит гнилостные процессы в системе пищеварения, а в желудке образует соляную кислоту, без которой невозможно нормальное расщепление пищи. Соль также способствует формированию условий для существования эритроцитов (красных кровяных телец).

Видео дня

Проблемы со здоровьем могут возникнуть как при недостатке, так и при превышении нормы потребления соли.

Дефицит соли, например, приводит к головным болям и слабости мышц - и это далеко не все симптомы. Чрезмерное потребление способствует возникновению камней в почках, повышению давления, которое приводит к инфарктам и инсультам.

Уровень потребления соли можно повысить летом, когда в жаркую погоду человек потеет и теряет в том числе и электролиты. Но необходимо помнить, что многие продукты питания уже ее содержат.

"80 процентов соли, которую человек потребляет за день, приходится на так называемую "скрытую соль", так как она в разных видах и объемах есть почти во всех продуктах. Большое количество соли содержится в продуктах животного происхождения - мясе, рыбе, яйце. Так, даже приготовленное без ее добавления мясное блюдо включает в себя 3-4 грамма соли", - пояснила доктор aif.ru.

Сахар также бывает "скрытым" - в выпечке, йогуртах и даже колбасе. Популярный вид - рафинированный белый сахар-песок проходит несколько этапов очистки и не содержит ни минералов, ни витаминов. В его составе только чистая сахароза, расщепляющаяся на глюкозу и фруктозу. Это углевод, обеспечивающий работу организма и энергию, необходимую для работы и достаточного кровоснабжения мозга, мышц. При его недостатке человек может испытывать слабость, головокружение, сонливость, снижение интеллектуальных способностей.

Нормой считается потребление не более шести ложек сахара в день. Это примерно 30 граммов. Избыток продукта ведет к сахарному диабету, который в свою очередь провоцирует ряд других тяжелых заболеваний. Сахар влияет и на уровень плохого холестерина, состояние зубов, наличие лишнего веса.

"Если отказаться от сахара, то снизится число эпизодов болезней, так как сахар приводит к хроническому воспалению, ослабляющему любой организм. Плюс в том, что сахар, в отличие от соли, легко можно заменить другими продуктами, которые будут более полезными, например сиропом топинамбура, кленовым сиропом, стевией. Они дольше усваиваются и не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови", - говорит Ирина Мансурова.

Таким образом, заключила диетолог, при своем переизбытке оба продукта опасны одинаково, так как могут привести к неизлечимым болезням, если человек не поменяет свои пищевые привычки.