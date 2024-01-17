Диетолог объяснила, избыток чего губит здоровье - соли или сахара
И соль, и сахар называют "белой смертью". Оба продукта необходимы организму, но злоупотребление ими способствует появлению серьезных неизлечимых заболеваний. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова объяснила, избыток какой добавки - соли или сахара - больше влияет на здоровье.
При условии потребления не более пяти граммов в сутки соль полезна и необходима. Она играет важную роль в поддержании водно-солевого баланса, регулирует давление и поддерживает нервную систему. Кроме того, с помощью соли организм быстрее восстанавливается, этот продукт обладает и антибактериальным действием - он тормозит гнилостные процессы в системе пищеварения, а в желудке образует соляную кислоту, без которой невозможно нормальное расщепление пищи. Соль также способствует формированию условий для существования эритроцитов (красных кровяных телец).
Проблемы со здоровьем могут возникнуть как при недостатке, так и при превышении нормы потребления соли.
Дефицит соли, например, приводит к головным болям и слабости мышц - и это далеко не все симптомы. Чрезмерное потребление способствует возникновению камней в почках, повышению давления, которое приводит к инфарктам и инсультам.
Уровень потребления соли можно повысить летом, когда в жаркую погоду человек потеет и теряет в том числе и электролиты. Но необходимо помнить, что многие продукты питания уже ее содержат.
"80 процентов соли, которую человек потребляет за день, приходится на так называемую "скрытую соль", так как она в разных видах и объемах есть почти во всех продуктах. Большое количество соли содержится в продуктах животного происхождения - мясе, рыбе, яйце. Так, даже приготовленное без ее добавления мясное блюдо включает в себя 3-4 грамма соли", - пояснила доктор aif.ru.
Сахар также бывает "скрытым" - в выпечке, йогуртах и даже колбасе. Популярный вид - рафинированный белый сахар-песок проходит несколько этапов очистки и не содержит ни минералов, ни витаминов. В его составе только чистая сахароза, расщепляющаяся на глюкозу и фруктозу. Это углевод, обеспечивающий работу организма и энергию, необходимую для работы и достаточного кровоснабжения мозга, мышц. При его недостатке человек может испытывать слабость, головокружение, сонливость, снижение интеллектуальных способностей.
Нормой считается потребление не более шести ложек сахара в день. Это примерно 30 граммов. Избыток продукта ведет к сахарному диабету, который в свою очередь провоцирует ряд других тяжелых заболеваний. Сахар влияет и на уровень плохого холестерина, состояние зубов, наличие лишнего веса.
"Если отказаться от сахара, то снизится число эпизодов болезней, так как сахар приводит к хроническому воспалению, ослабляющему любой организм. Плюс в том, что сахар, в отличие от соли, легко можно заменить другими продуктами, которые будут более полезными, например сиропом топинамбура, кленовым сиропом, стевией. Они дольше усваиваются и не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови", - говорит Ирина Мансурова.
Таким образом, заключила диетолог, при своем переизбытке оба продукта опасны одинаково, так как могут привести к неизлечимым болезням, если человек не поменяет свои пищевые привычки.
При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.