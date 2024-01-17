Врач: перед купанием в проруби следует разогреть организм

Перед Крещенскими купаниями необходимо заранее закалить организм, принимая контрастный душ. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Непосредственно перед погружением в прорубь она рекомендовала разогреть организм, к примеру сделав зарядку.

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«Ограничение времени купания до одной минуты и последующие посткупельные меры, такие как вытирание тела, надевание сухой одежды и употребление горячего чая, также играют важную роль в уменьшении потенциального стресса для организма», — отметила врач.

Она также подчеркнула, что озноб, дрожь и затрудненное дыхание свидетельствуют о том, что купание в проруби — слишком большой стресс для организма. При этих симптомах специалист посоветовала немедленно выйти из воды.

Врач-терапевт Ольга Минина до этого предупреждала, что погружаться в порубь во время Крещенских купаний можно далеко не всем. В частности, к противопоказаниям относятся заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.