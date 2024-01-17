Спасатель объяснил, как оказать первую помощь во время крещенских купаний

«Для начала нужно для себя решить, стоит ли вообще окунаться. Если вы страдаете хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, наверное, лучше все-таки воздержаться. Если же вы увидели, что что-то пошло нештатно, если вы владеете навыками оказания первой помощи, то, безусловно, помогать нужно. Следует позвонить по телефону 112 и постараться вытащить человека из воды, перенести в теплое место, чтобы не было дальнейшего холодового воздействия. Если вы видите, что человек замерз (дрожь, синюшные губы), но находится в сознании, нужно согреть его, обтереть полотенцем, одеть в теплые вещи, дать горячий сладкий чай, если он не страдает сахарным диабетом. Но ни в коем случае нельзя добавлять коньяк или водку в чай — это категорически запрещено», — сказал Щетинин. Собеседник НСН напомнил, что неправильное оказание первой помощи может повлечь печальные последствия. «Ошибочные действия могут довести вас и до уголовной ответственности. Поэтому если не знаете, как помочь, если можете обойти этот вопрос, то следует так и поступить. Однако нужно выучить правила оказания первой помощи и тренироваться», — добавил спасатель.