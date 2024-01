Что такое биохакинг простыми словами

Популярность это понятие начало набирать в начале 2000-х годов, одновременно с движением DIY-биологии (от английского Do It Yourself Biology или «биология своими руками»), уточнил Михаил Чащин. Это движение дает всем желающим возможность проводить биологические исследования вне традиционной академической школы или промышленной лабораторной среды.