Что такое биохакинг простыми словами

Человечество уже давно мечтает создать средство, которое помогло бы победить старение. Раньше люди надеялись изобрести особое лекарство — средневековые алхимики, например, были одержимы идеей создать философский камень и эликсир бессмертия. Сейчас же внимание переключилось на внутренние возможности человеческого организма, здоровый образ жизни и особые привычки, связанные со спортом, питанием и приемом лекарств. Людей, которые пытаются с помощью перечисленного продлить свою жизнь и сделать организм сильнее и здоровее, называют биохакерами, а течение в целом — биохакингом.

«Лента.ру» рассказывает, что такое биохакинг, зачем биохакеры пытаются «взломать» свой организм и как к этому относится доказательная медицина.

Видео дня

Что такое биохакинг

Биохакинг — это обобщающий термин для ряда методов и подходов, направленных на улучшение физического и психического здоровья человека, продление его жизни, повышение работоспособности организма, рассказал «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, реаниматолог Михаил Чащин.

Концепция биохакинга основывается на предположении, что человек, осуществляя определенные технологические и биологические манипуляции, может являться «биологическим хакером» своего тела — аналогично тому, как хакеры ищут уязвимости в компьютерной системе, взламывают ее Михаил Чащин врач-кардиолог, реаниматолог

Слово «хакнуть» в этом понятии часто пугает людей, отметила в беседе с «Лентой.ру» тренер по биохакингу, нутрицитолог, health-коуч Галина Хусаинова.

«Однако биохакинг не про то, как сломать себя, перекроить тело или создать из себя подобие киборга. Скорее про то, как проникнуть без специализированных знаний в медицине, биологии, вообще естествознания в то, что принадлежит каждому из нас — лучше понимать свое тело», — пояснила она.

Сегодня биохакеров с сотнями тысяч подписчиков можно найти в известных соцсетях, в интернете продаются курсы, обучающие этому ремеслу, а во многих странах мира работают лаборатории, помогающие с помощью методов биохакинга изучить свое тело и здоровье. Тем не менее отношение науки и официальной медицины к этой сфере неоднозначно.

История биохакинга

Термин «биохакинг» появился еще в прошлом веке: в 1988 году биохакерами считали генных инженеров, которые изучали науку и ставили эксперименты за пределами университетских лабораторий.

Популярность это понятие начало набирать в начале 2000-х годов, одновременно с движением DIY-биологии (от английского Do It Yourself Biology или «биология своими руками»), уточнил Михаил Чащин. Это движение дает всем желающим возможность проводить биологические исследования вне традиционной академической школы или промышленной лабораторной среды.

«Это практика, при которой люди со всего мира проводят эксперименты и исследования, используя открытые и доступные ресурсы, часто в домашних условиях или в специальных общественных лабораториях», — пояснил специалист.

То есть словом «биохакеры» стали называть энтузиастов, которые изучают современные исследования в области биологии и медицины и выступают за открытость такой информации для широких масс людей, а также проводят собственные любительские эксперименты. Сегодня значение термина «биохакеры» трансформировалось: этим словом часто называют себя люди, которые занимаются диагностикой и попытками лечения заболеваний (в том числе неизлечимых, таких как сахарный диабет) без медицинского образования.

Всплеск интереса неслучайно произошел именно в это время: в 2002 году ученые впервые смогли расшифровать геном человека. На протяжении следующего десятилетия о биохакерах стали говорить в СМИ по всему миру. Например, в 2010 году общественность узнала о физике Робе Карлсоне, который создал в своем гараже лабораторию, где занимался исследованиями ДНК.

В России о биохакинге стало известно в 2017 году, благодаря бизнесмену Сергею Фаге. Он написал статью «Мне 32 года, и я потратил $200 000 на биохакинг» и рассказал, какие методы биохакинга использует, чтобы добиться изменений в своем организме. Например, ежедневно он принимает сотни биодобавок, следит за процентом жира в организме, измеряет сон, практикует циклическое голодание и так далее — статья довольно длинная и методов там описано много.

«После пандемии в России стали появляться клиники, лаборатории, курортные программы апгрейда организма или биохакинга. Движение поддерживают профессионалы медицины, фармации, биотехнологии», — отметила Галина Хусаинова.

Популярности биохакинга во многом способствовало расширение научных и медицинских исследований в этой области, рассказала «Ленте.ру» психолог, специалист по осознанному питанию и пищевому поведению Лиана Валиева.

Стремительный технологический прогресс привел к снижению стоимости и повышению доступности устройств для мониторинга показателей здоровья. А широкое распространение интернета позволило всем желающим получить доступ к данным физиологии организма и результатам медицинских исследований Михаил Чащин врач-кардиолог, реаниматолог

Кроме того, идеи биохакинга соответствуют социальному тренду на здоровый образ жизни и заботу о себе, отметила Галина Хусаинова.

Методы биохакинга

Биохакеры используют множество методов и приемов, которые затрагивают различные аспекты здоровья. Например, изменение диеты, употребление пищевых добавок, тренировки и медитацию, отметила Лиана Валиева. Помогают и современные технологии, в том числе приложения для мониторинга здоровья и устройства для измерения уровня гормонов. Про основные методы биохакинга рассказала тренер Галина Хусаинова.

Мониторинг здоровья. Базовые анализы

Изучение генетической карты тела, чтобы понять индивидуальные особенности организма. Регулярный чек-ап состояния организма: не реже, чем раз в три месяца. Контроль за состоянием кишечника. Определение биологического возраста по основным биохимическим маркерам.

Персонализированный ЗОЖ

Подбор физической активности и нагрузок в соответствии с типом телосложения, особенностями генетики и поставленными задачами. Индивидуальный план питания. Дисциплина в режиме дня, контроль качества сна. Соответствие ритма жизни настройкам биологических часов, циркадным ритмам.

Прием дополнительных активных компонентов

В упомянутой выше статье Сергей Фаге писал, что ежедневно принимает сотни добавок. В качестве доказательства он разместил фотографии двух горстей таблеток: в одной было около 40, в другой — около 30 штук. Подписи гласили, что первую горсть он выпивает утром, а вторую — вечером. По словам Фаге, это лишь часть его суточной дозы препаратов.

При этом Галина Хусаинова предупредила, что добавки и их дозы нельзя подбирать самостоятельно.

«Прием БАДов, ноотропов, психобиотиков (штаммов лакто- и бифидобактерий, стимулирующих работу мозга) начинается под контролем специалиста и только после прохождения этапа разработки персональной карты здоровья с опорой на генетические тесты», — подчеркнула тренер по биохакингу.

Также биохакеры часто используют принципы DIY-биологии, чтобы проводить эксперименты с различными диетами и пищевыми добавками, анализируя их влияние на здоровье, отметил Михаил Чащин. Они могут самостоятельно измерять уровни различных биомаркеров (например, уровень сахара в крови), чтобы определить, как сочетание определенных продуктов влияет на метаболизм.

«Использование генетических тестов позволяет оценить предрасположенность к тем или иным состояниям и сформировать персональные режимы диет и тренировок. Кроме того, часто биохакеры используют отдельные лекарственные препараты, которые нужны для улучшения когнитивных функций, концентрации внимания и так далее», — уточнил врач.

Некоторые биохакеры на этом не останавливаются и используют для продления жизни инъекции стволовых клеток, генетическое редактирование и даже трансплантацию органов

Что общего у биохагинга и принципов ЗОЖ

Движение биохакинга является следующей версией концепции ЗОЖ (здоровый образ жизни), которое к настоящему времени утратило модный статус, рассказала «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Национального НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко Эльвира Низамова.

Биохакинг и ЗОЖ делят общую цель — улучшение состояния здоровья и общего благополучия человека. Они оба подразумевают стремление к физическому и психическому благополучию, а также предполагают оптимизацию образа жизни и заботу о физическом и ментальном состоянии, добавила Лиана Валиева. Однако между ними есть и серьезное различие.

В то время как ЗОЖ включает в себя общепризнанные стандарты, такие как правильное питание, физические упражнения, отказ от вредных привычек и регулярные медицинские обследования, биохакинг может использовать более экспериментальные методы и технологии, чтобы достичь более высоких показателей и лучшего самочувствия Лиана Валиева психолог

Кроме того, биохакинг предполагает персонализированный подход: не просто правильно питаться, а отслеживать маркеры здоровья, чтобы понять, как та или иная диета влияет на организм.

Как доказательная медицина относится к биохакингу

Доказательная медицина относится к биохакингу с осторожностью, в первую очередь обращая внимание на необходимость строгих научных исследований и проверок, которые смогли бы подтвердить эффективность и безопасность используемых методов. «Биохакинг часто включает недостаточно изученные методы и эксперименты, которые могут представлять риск для здоровья», — подчеркнула Лиана Валиева.

В свою очередь кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин обращает внимание на то, что врачи на протяжении истории изучали то, как диагностировать и лечить болезни. Методы, которые использует медицина, нельзя применять на здоровых людях, считает Ашихмин, ведь они задумывались для больных. Биохакеры же пытаются использовать лекарства на здоровых организмах, где им нечего лечить.

Долгосрочные последствия приема биодобавок, приверженности определенным диетам, изменений генов и других экспериментов тоже остаются под вопросом, говорится в отчете Института Брукингса за 2017 год.

Насколько безопасен биохакинг

На самом деле, безопасность биохакинга зависит от того, какие именно методы используются, насколько они экспериментальны, советуется ли человек с врачом и не относится ли он к прокачке здоровья фанатично.

«Некоторые формы биохакинга, такие как изменение диеты, умеренные упражнения и медитация, обычно считаются безопасными и могут иметь положительное влияние на здоровье. Однако более радикальные подходы могут представлять серьезные риски для здоровья», — подчеркнул Михаил Чащин.

Например, отдельные биохакеры практикуют вживление чипов в тело, а американский биоинженер Джосайя Зейнер даже публично вколол себе инъекцию неисследованной самодельной вакцины против герпеса, которую произвели без участия профессиональных ученых и тестировали лишь на мышах. После этого Зейнер Вашингтона, на вскрытии в его крови обнаружили наркотики.

Возможные побочные эффекты биохакинга

О возможных рисках «Ленте.ру» рассказала онколог, нутрициолог сервиса доказательной медицины docma.ru Юлия Михеева.

Физические риски. Неконтролируемые эксперименты с организмом приводят к травмам и серьезным физическим последствиям. Особенно это относится к вживлению чипов, инъекциям непроверенных препаратов и длительному воздействию лекарств на здорового человека. Заболевания.

«Непрофессиональное применение некоторых методов биохакинга, таких как инъекции или прием химических веществ, может вызвать инфекции, аллергические реакции и даже серьезные заболевания», — отметила Юлия Михеева.

Психологические эффекты. Попытки оптимизировать здоровье и продлить жизнь иногда превращаются в настоящую навязчивую идею. Это способно провоцировать стресс, тревожность и депрессию, особенно если ожидания не оправдаются. Недостаток научных данных. Многие методы биохакинга еще не подверглись достаточному научному исследованию, поэтому их безопасность и долгосрочные последствия остаются неясными. Несовместимость с лекарствами. Изменения в режиме питания, приеме добавок или другие биохакинг-практики могут взаимодействовать с медикаментами и вызвать нежелательные эффекты.

Для минимизации рисков при биохакинге важно следовать научным рекомендациям, консультироваться с медицинскими специалистами и избегать экстремальных или неотработанных методов

Кроме того, биохакинг таит в себе две серьезные опасности: увлечься настолько, чтобы это стало самоцелью, либо попасть под влияние тех, кто хочет на этом заработать, рассказала Эльвира Низамова.

«И если корпорации на этом рынке вынуждены соблюдать определенные правила, то опасность представляют биохакеры-пропагандисты, не имеющие образования и глубокого понимания того, о чем они говорят. В культуре биохакинга как раз отказ от формальных дипломов и званий, право каждого разобраться в теме и посвятить других», — подчеркнула она.

Известные биохакеры