Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление морской рыбы снижает уровень плохого холестерина. Способ снизить холестерин без таблеток он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые содержатся в морской рыбе, как раз снижают уровень плохого холестерина, повышают уровень хорошего холестерина», — объяснил доктор, говоря о пользе морской рыбы.

Медик назвал продукт полезным во всех отношениях. Он также подчеркнул, что рыба является основой средиземноморской диеты. Такой тип питания, подчеркнул Мясников, благоприятен для здоровья.