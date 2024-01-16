Врач рассказала, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

- Постоянное купание в проруби зимой - это один из способов закаливания организма, профилактика простудных заболеваний и тренировка кровеносных сосудов. Но погружение в прорубь один раз в год - сильный стресс для организма, поэтому перед купанием нужно серьезно взвесить все за и против.