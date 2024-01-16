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Минздрав предупреждает: следить за давлением необходимо, начиная с 30 лет

Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.

Минздрав предупреждает: следить за давлением необходимо, начиная с 30 лет
© Волга-ньюс

Нормальное давление не должно превышать 120 и 80. При отклонениях от нормы важно обратиться к врачу.

В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.

Помните о 5 простых правилах:

  • Следите за уровнем артериального давления
  • Контролируйте индекс массы тела
  • Откажитесь от никотина и алкоголя
  • Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно
  • Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.

Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке.

Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний - один из приоритетов нацпроекта "Здравоохранение".

ЗОЖ