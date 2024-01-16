Минздрав предупреждает: следить за давлением необходимо, начиная с 30 лет
Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80. При отклонениях от нормы важно обратиться к врачу.
В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.
Помните о 5 простых правилах:
- Следите за уровнем артериального давления
- Контролируйте индекс массы тела
- Откажитесь от никотина и алкоголя
- Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно
- Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.
Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке.
Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний - один из приоритетов нацпроекта "Здравоохранение".