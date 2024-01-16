Правда ли, что без бюстгальтера грудь обвиснет

Тема бюстгальтеров и того, нужно ли их носить, широко обсуждается уже много лет. Одни люди клянутся, что бюстгальтер поддерживает фигуру, другие настаивают на том, что не носить бюстгальтер может быть полезно.

© Unsplash

Но может ли отказ от бюстгальтера привести к обвисанию груди? Разбираемся в материале «Рамблера».

Видео дня

Почему грудь обвисает

С возрастом кожа теряет свою эластичность, из-за чего грудь и подгрудная область могут начать обвисать, говорят исследования. Вот почему для многих обвисшая грудь является проблемой, связанной со старением.

Солнечный ожог не только оставляет кожу красной и раздраженной, но и повреждает ее ультрафиолетовыми лучами, что также приводит к обвисанию груди. Поэтому важно наносить солнцезащитный крем, когда вы загораете.

Увеличение и уменьшение веса может повлиять на форму груди, так как гравитация тянет грудь вниз, когда вес увеличивается или уменьшается. Это также является распространенной причиной болей в спине и других проблем с женским здоровьем.

Беременность создает дополнительную нагрузку на ткани груди из-за гормонов, которые повышаются в это время, что может привести к растяжению связок, поддерживающих грудь. Это растяжение может привести к обвисанию груди после родов, если до и во время них грудь не получает достаточной поддержки. Однако грудь может абсолютно точно вернуться к своей первоначальной форме после грудного вскармливания или сцеживания — генетика здесь тоже играет большую роль.

Ношение бюстгальтера неправильного размера в течение долгого дня также может привести к обвисанию. Если бретельки и чашечки бюстгальтера подобраны неправильно, то в результате многочасового ношения может показаться, что грудь немного обвисла. Это не приведет к изменению размера груди, но неправильно подобранный размер может ухудшить желаемый вид.

Что будет, если не носить бюстгальтер

Отказ от бюстгальтера иногда может быть полезен для кожи, особенно если вы страдаете от высыпаний и раздражения. Он может привести к скоплению пота под грудью и на ней, что может закупорить поры и спровоцировать рост количества бактерий, воспаление, а иногда и кандидоз.

«У людей с очень большой грудью также возникают потница, сыпь и пролежни под грудью, поэтому важно, чтобы бюстгальтер хорошо сидел, чтобы избежать пролежней, инфекций и боли», — рассказала доктор Джана Питтман изданию Harper's Bazaar.

Ежедневно принимая душ и вытирая пот с груди, вы можете свести риск инфекций к минимуму.

Помимо раздражения кожи, исследование 2013 года также показало, что, вопреки распространенному мнению, ношение бюстгальтера может привести к обвисанию.

Эксперимент, длившийся 15 лет, показал, что отказ от бюстгальтера действительно может уменьшить обвисание груди. Согласно исследованию, поддержка бюстгальтера может ослабить ткани, окружающие грудь, что приводит к ее опущению.

«С медицинской, физиологической, анатомической точки зрения грудь не получает никакой пользы от того, что она лишена гравитации. Напротив, с бюстгальтером они становятся более обвисшими», — заявил в радиоинтервью автор исследования, профессор Жан-Дени Руйон, доктор медицины, доктор философии, из Регионального университетского больничного центра Безансона, Франция.

Согласно другому исследованию, проведенному в 2000 году, ношение бюстгальтера или другой облегающей одежды ночью может повлиять на цикл сна и бодрствования женщины.

Исследователи обнаружили, что ночное давление от облегающей одежды приводит к повышению температуры тела и снижению уровня мелатонина. Мелатонин — это гормон, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования. Снижение уровня мелатонина может повлиять на качество сна.