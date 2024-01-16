Каких витаминов не хватает, если сводит ноги? Медики дали ответ

Врач-терапевт Красикова: мышцы может сводить из-за нехватки калия. Каждый хоть раз сталкивался с мышечными спазмами. Такое может случиться и после тренировки, и просто, пока вы лежите на диване. Но чаще всего судороги случаются по ночам, а сводит именно ноги. Разбираемся, из-за чего происходят такие болезненные сокращения мышц, как избежать этого и какие витамины проверить.

Врач-невролог Мариинской больницы в Петербурге Ольга Рублёва объяснила, что судороги могут случаться при сильных нагрузках, во время беременности, а также во время сна в неудобной или неестественной позе. Также спазмы могут быть связаны с нехваткой витаминов, обезвоживанием и отравлением.

По словам врача-терапевта ВСК Алины Красиковой, дефицит калия может стать причиной болезненного сокращения мышц. Этот минерал, наряду с натрием и магнием, участвует в регулировании электрических сигналов в нашем теле. А его нехватка нарушает электролитный баланс. Так что бананы, шпинат и картошка всегда должны быть в рационе. Для мышц полезен и магний. Его можно получить из орехов, семян, зелёных овощей и цельнозерновых продуктов.

Вот какие ещё витамины должны быть в норме, чтобы избежать судорог:

кальций (его дефицит усиливает возбудимость нервной системы и мышц);

витамин D (важен для костей, настроения и влияет на показатели, отвечающие за сокращение мышц бедра);

витамин Е (снижает окислительный стресс в клетках);

витамины группы B (они участвуют почти во всех процессах в организме).