Диетолог оценил плюсы и минусы популярной диеты

Диетолог Гюнтер Кунле считает, что диета, для соблюдения которой нужно съедать не менее 30 разных растительных продуктов в неделю, имеет сомнительную пользу. Плюсы и минусы популярного рациона питания он оценил в беседе с Daily Mail.

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Кунле рассказал, что впервые идею съедать три десятка овощей в неделю предложил диетолог Тим Спектор. Он полагал, что обилие растительной пищи в рационе поможет снабдить организм клетчаткой и разнообразить микрофлору кишечника. По мнению Кунле, в теории эта концепция не лишена смысла, но на практике ее трудно и даже почти невозможно реализовать.

«Чтобы каждую неделю покупать и готовить 30 разных продуктов растительного происхождения, нужно потрать много времени и сил. Кроме того, это может быть довольно дорого», — объяснил диетолог.

Кунле назвал эту диету не только утомительной, но и бесполезной, так как не существует научных доказательств того, что определенное число овощей положительно влияет на здоровье. «Я не думаю, что диета принесет какой-либо вред, помимо возможного расстройства пищевого поведения, но и пользы от нее не больше, чем от потребления 20 или 10 овощей в неделю», — заключил диетолог.