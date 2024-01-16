Нарколог: алкоголь вгоняет человека в депрессию

Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал данные о росте числа людей с алкогольной зависимостью.

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Он предположил, что число зависимых растет из-за общей ситуации в мире. Экономические и общеполитические факторы развивают тревогу среди населения. Многие не обращаются за помощью к психологам, а выбирают алкоголь.

— Люди думают, что это антидепрессант. На самом же деле, все наоборот: алкоголь — депрессант, вгоняющий человека в депрессию, которая может закончиться суицидом, — объяснил врач в комментарии «360».

Казанцев добавил, что, употребляя спиртное, люди хотят «отключить голову» и уйти от проблем, не желая в будущем их решать. Так развивается зависимость, избавиться от которой самостоятельно практически невозможно. Человеку понадобится помощь психиатров-наркологов.

Накануне в Росстате сообщили, что в России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость», передает RT.