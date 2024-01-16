Названы лучшие способы сохранить здоровую спину при работе за компьютером

Травматолог-ортопед Дарья Черемисова рассказала, как сохранить здоровую спину и осанку при постоянной работе за компьютером.

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По словам эксперта, в течение дня необходимо находить время на короткие тренировки (20–30 минут), которые дают нагрузку мышцам и суставам. Лучше выбирать упражнения, которые помогут и укрепить, и растянуть мышцы. Так формируется крепкий мышечный корсет, который поддерживает спину в правильном положении, а сами мышцы становятся эластичнее.

Специалист предложила следующий вариант домашней тренировки. Начать стоит с разминки шеи и медленно опуститься до стоп. Затем можно выполнить 10–20 приседаний, 10–20 наклонов, 10–20 подъемов корпуса для укрепления мышц пресса, 10–20 отжиманий или постоять в планке.