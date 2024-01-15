В Роспотребнадзоре перечислили полезные для печени продукты

Тыква и свекла являются продуктами, улучшающими здоровье печени, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Также эксперты посоветовали чаще включать в рацион ягоды и зеленый чай.

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Как пояснили в Роспотребнадзоре, тыква полезна для печени как в печеном, так и в вареном виде. Ее мякоть богата витамином А, фосфолипидами и ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, принимающими активное участие в построении клеточной мембраны гепатоцитов. Кроме того, клетчатка тыквы оказывает мягкое желчегонное и противовоспалительное действие.

В составе свеклы присутствуют витамины группы В, А и фосфор, также являющиеся «строительным материалом» для клеток печени, отметили эксперты ведомства. Росту и регенерации гепатоцитов также способствуют вишня, малина и клюква. Зеленый чай оказывает на организм сильный антиоксидантный эффект, снижая уровень «плохого» холестерина в крови, что является профилактикой гепатоза и атеросклероза.