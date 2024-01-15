Врач развеяла миф о пользе воды с лимоном

Считается, что вода с лимоном помогает сбросить лишний вес, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Гастроэнтеролог, врач Екатерина Кашух рассказала, насколько это убеждение соответствует действительности.

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Эксперт объяснила, что, согласно расхожему мнению, вода с лимоном помогает ускорить метаболизм. Врач объяснила, что вода сама по себе важна для нормального пищеварения. Она размягчает пищевой комок и способствует его мягкому прохождению по кишечнику в процессе переваривания. При этом наличие или отсутствие в ней лимона не имеет значения.

Кашух также отметила, что в воде, в которую добавили несколько долек лимона, витамина С мало. Для восполнения его запасов будет приятнее и эффективнее съесть несколько мандаринов.

Что касается снижения артериального давления, то лучше использовать для этого прописанные врачом препараты. По словам врача, высокое артериальное давление — это симптом, который указывает на какие-то нарушения в работе организма, передает Pravda.ru.