Чем опасны обезжиренное молоко и йогурты: результаты исследования

Диетологи, как правило, советуют выбирать молочные продукты с низким содержанием жира. Однако новое исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, предполагает, что при риске преддиабета продукты с более высоким процентом жирности могут быть полезнее.

© Freepik

Так что в следующий раз при выборе баночки на полке в супермаркете советуем подумать об актуальных целях, будь то экономия калорий ради тонкой талии или все же профилактика преддиабета.

В исследовании приняли участие более 70 тысяч человек. Сперва ученые узнали, сколько и каких молочных продуктов потребляют участники. Спустя четыре года наблюдений выяснилось, что преддиабет развился у 3,7% человек. На основании этих данных и удалось понять, какое меню с большей вероятностью убережет от недуга.

«Молочные продукты с высоким содержанием жира могут повышать уровень сахара в крови не так быстро, как молочные продукты с низким содержанием жира, поскольку они, как правило, перевариваются медленнее», — рассказала доктор медицинских наук Лиза Эндрюс изданию VeryWell.